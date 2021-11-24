Türkiye Gazetesi

İsveç'te Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, sabah saatlerinde parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alarak ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi. Ardından koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi, sağ partilerin hazırladığı bütçenin meclisten geçirilmesi üzerine hükümetten çekildiğini duyurdu. Yeşiller Partisinin hükümetten çekilmesinden sonra Başbakan Andersson, istifa ettiğini açıkladı. Böylece Andersson'un başbakanlığı 7 saat sürdü. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Per Bolund, "Sağ partilerin yaptığı bütçe ile ülkeyi yönetmek istemiyoruz ve bu yüzden hükümetten çekilmeyi seçtik. ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün ülkenin yeni başbakanını oylamak üzere toplanan İsveç parlamentosu, yapılan oylamada Magdalena Andersson'ı başbakan seçmişti. Maliye Bakanı görevini yürüten Andersson, ülkenin ilk kadın Başbakanı olarak tarihe geçmişti. Ayrıca 54 yaşındaki Sosyal Demokrat lider Andersson, Başbakan seçilince parlamentonun bazı kesimleri tarafından ayakta alkışlanmıştı.

İsveç Başbakanı Löfven istifa etti İsveç Başbakanı Stefan Löfven, görevini bıraktığını açıkladı. Löfven Sosyal Demokrat Parti liderliğinde oyların 31,3 ünü alarak 2014 genel seçimlerini kazanmıştı.

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