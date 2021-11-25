Türkiye Gazetesi

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada düzensiz göçmenlerin Fransa’nın Calais kentinden Manş Denizi üzerinden tekneyle İngiltere’ye ulaşmaya çalıştığını belirtti. Bir balıkçının Manş Denizi’nde cesetler görmesi üzerine yetkililere haber verildi. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batmasıyla yapılan aramanın ardından 5 düzensiz göçmenin bilincini kaybettiği aktarıldı.

2 KİŞİ KURTULABİLDİ

Fransa'nın Calais kentine giden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada, Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısının en az 31'e yükseldiğini bildirdi. Bu kişilerin arasında 5 kadının ve 1 kız çocuğunun bulunduğunu aktaran Darmanin, 2 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzensiz göçmenlerin tekneyle geçişini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Darmanin, olayın sorumlularının bu kişiler olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantı yapmaya çağırdı. AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dunkerque Savcılığından yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye geçişini sağlamaya çalışanlara yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi. Calais'de bulunan ve kötü şartlar içinde yaşam mücadelesi veren çok sayıda düzensiz göçmen, İngiltere'ye gitmeye çalışıyor. Fransız yetkililerin verilerine göre, bu yılın başından bu yana 31 bin 500 düzensiz göçmen Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalıştı ve 7 bin 800 düzensiz göçmen Manş Denizi'nde kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenliği 58 göçmeni Türk karasularına itti Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar ve can sallarındaki 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.