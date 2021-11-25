Türkiye Gazetesi

Dünyada izlenme rekoları kıran ve herkes etkisi altına alan Squid Game dizisi Kuzey Kore’yi karıştırdı. Dış dünyaya kapalı bir yönetim anlayışıyla yönetilen Kuzey Kore’de Batı kültürünün halk tarafından benimsenmesinin önüne geçmek amacıyla sert tedbirlere başvuran Pyongyang yönetimi diziyi ülkeye sokan kişiyi idam cezasına çarptırdı.

LİSE ÖĞRENCİSİNE ÖMÜR BOYU HAPİS

Squid Game dizisini satın aldığı tespit edilen bir lise öğrencisi ise ömür boyu hapse mahkum edilirken seriyi izleyen 6 öğrenci ise 5 yıl ağır işlerde çalışma cezası aldı. Güney Kore medyasının Kuzey Koreli kaynaklara dayandırdığı haberde öğrencilerin okuduğu okulda görevli olan öğretmen de sorumlu bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

"GÜNEY KORE'NİN CANAVARCA DOĞASINA ÖRNEK"

İnternet erişimi, televizyon yayınları ve her türlü kültürel içeriğin devlet kontrolünde olduğu Kuzey Kore'de yönetim, halkın her hareketini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz ay Kuzey Kore devlet medyası tarafından, "İnsanlığın aşırı rekabet sonucu yok edildiği kapitalist Güney Kore toplumunun canavarca doğasının bir örneği" olarak nitelenen Squid Game’in ise ülkede gizli bir şekilde yayılmaya devam ettiği belirtiliyor.

Şahan Gökbakar'dan 'Squid Game' tepkisi Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaptığı paylaşımda Güney Kore dizisi 'Squid Game' temalı koreografiye tepki gösterdi.