İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesindeki Tarragona kentinde Asco Nükleer Santralinde karbondioksit sızıntısı meydana geldi.
Yangınla mücadele sistemindeki bakım çalışmaları sırasında meydana gelen karbondioksit gazı sızıntısı sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Dün TSİ 21.00 sıralarında yaşanan olayda yaralı işçilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dört katlı bir binada olan gaz kaçağının radyolojik bölgeye uzak olduğu kaydedildi. Tesisin işleyişinde bir sorun olmadığı ve herhangi bir radyolojik tehlike bulunmadığı belirtildi.
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İspanya'da nükleer santralde gaz sızıntısı meydana geldi
İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Asco Nükleer Santralinde sızıntı meydana geldi. Karbondioksit sızıntısı sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesindeki Tarragona kentinde Asco Nükleer Santralinde karbondioksit sızıntısı meydana geldi.
Kaynak: İHA
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