Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Milli Soruşturma Servisi Müdürü Borislav Sarafov, "Olay bir terör eylemi değil. Patlama olmamış sadece şiddetli bir yangın çıkmış. Kurtulan yolcu sayısı 8. Hastanede 7 kişi var. Bir kişinin nerede olduğu araştırılıyor" dedi. Kazada otobüste ölen ve sağ kalan yolcu sayısında bir çelişki olduğunun tespit edildiğini söyleyen Sarafov şöyle konuştu: “Olayın görgü tanığı yok. Kazanın ardından otobüsün arka camını kıran ve yolcuları kurtaran kahramanın ifadesine göre, kazadan 8 kişi kurtuldu.”

YANMADAN ÖNCE BOĞULARAK ÖLDÜLER

Otobüsün Kapitan Andreevo'dan Bulgaristan'a girişi ile ilgili 52 yolcunun kaydı geçiyor. Otopside 44 ceset tespit edildi. Yarın Kuzey Makedonya'dan getirilecek DNA örneklerin karşılaştırılması ardından birkaç güne kadar cenazeler Makedonya'ya yollanacak." Sarafov, otopside, kazada hayatını kaybeden yolcuların tamamının (yanmadan önce) dumandan boğularak öldüklerinin tespit edildiğini aktardı.

İNSAN HATASI OLASILIĞI ARAŞTIRILIYOR

Kazanın ana nedeni olarak “insan hatası olasılığının” soruşturulduğunu ifade eden Sarafov, basında ileri sürülen iddiaların aksine otobüste yanıcı maddelere rastlanmadığı açıklandı. Kazada ölen otobüs şoförünün şeridinden aniden sağa dönüş yaparak trafik bariyerlerine çarptıktan sonra otobüsü sola doğru yönlendirdiğini kaydedildi. Soruşturmayı yöneten Marin Marino, otobüsün soldaki bariyere dayanması sonucu yolcuların kaçabileceği kapının açılamadığını da sözlerini ekledi.

Bulgaristan’da trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü Bulgaristan'da başkent Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu önce bariyerlere çarptı ardından ise alev aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 46 kişi hayatını kaybetti