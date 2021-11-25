Türkiye Gazetesi

Fransa’da koronavirüs nedeniyle artan kısıtlamalara karşı gösteriler yoğunlaştı. Guadeloupe ve adalarda korona aşısını artırma hamleleri tepkiyle karşılandı. Aşı zorunluluğu ve getirilen kısıtlamalarla halk sokağa döküldü.

DÜKKANLARI YAĞMALADILAR

Karayip adası Martinik'te protestocular gece boyunca dükkanları yağmaladı ve barikatlar kurdu.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yerel basında çıkan haberlere göre, Martinik'te güneş doğarken bazı ana ticaret ve sanayi bölgelerinin etrafındaki yollar, sendikalı işçilerin grev çağrısına yanıt vermesiyle kamyonlar tarafından trafiğe kapatıldı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ YAĞMALADILAR

Bölgedeki bir alışveriş merkezini hedef alan ve ürünlerle kaçan protestocuların videoalarının yanı sıra yollara barikatlar kuran göstericilerin videoları da yayımlandı. Guadeloupe'ni merkezinde ise pazartesi gününden beri sessizlik hakim. Sokaklar enkaz içinde ve yanmış arabalar her yeri kaplamış durumda.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yaşanan olaylar nedeniyle okullarda eğitime ara verdil. Bölgeye huzursuzluğu bastırmak için 200'den fazla polis memuru sevk edildi. Geçtiğimiz pazartesi günü, gece yapılan yağmalamalar nedeniyle ortalık adeta savaş alanına dönmüştü.

“PATLAMAYA HAZIR BOMBA”

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kısıtlamalara karşı yapılan bu şiddet gösterilerini, bölge halkının geçmişindeki isyanlarına da vurgu yaparak 'patlamaya hazır bir bomba' olarak nitelendirmişti.

“VÜCUDUMUZUN KONTROLÜ BİZDE OLMALI”

Bölgedeki halk, şeker tarlasında çalışan kölelerin soyundan geldiği için aşıya özellikle direniyor. “Biz köle torunlarıyız, o nedenle vücudumuzun kontrolü bizde olmalı" diyen halk, hükümetin tıbbi bir deney yürüttüğünü iddia ediyor.

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