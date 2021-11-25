Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki kömür madeninde çıkan yangında en az 11 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi yaralandı. Maden yöneticilerin verdiği bilgilere göre, mahsur kalanların arama kurtarma çalışmaları, patlama tehdidi nedeniyle durdurulduğu belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kemerovo'da bulunan kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı belirtildi.
Olay sırasında madende 285 kişinin bulunduğu öğrenildi. Yangın ve oluşan duman nedeniyle madenden 239 kişinin tahliye edildiği bilgisi verilen açıklamada, en az 11 kişinin öldüğü, 45 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Maden yöneticilerin verdiği bilgilere göre, mahsur kalanların arama kurtarma çalışmaları, patlama tehdidi nedeniyle durdurulduğu belirtildi.
PUTİN'DEN TAZİYE MESAJI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayımladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in, madende devam eden kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdiğini söyledi.
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Saldırı planlamıyoruz Ukrayna geçtiğimiz günlerde Rusya'nın sınır hattındaki hareketliliğini bir saldırı hazırlığı olarak yorumlamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın saldırı iddialarına ilişkin böyle bir planlarının olmadığını söyledi.
Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya saldıracağı iddia edildi Ukrayna, edindiği istihbarat bilgilerine göre Rusya’nın 2022’de ülkeye yeniden saldıracağını iddia etti.
Rusya'da maden kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'da kömür madeninde çıkan yangında en az 11 kişi öldü. 40’tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Madende hala onlarca kişinin ise mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki kömür madeninde çıkan yangında en az 11 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi yaralandı. Maden yöneticilerin verdiği bilgilere göre, mahsur kalanların arama kurtarma çalışmaları, patlama tehdidi nedeniyle durdurulduğu belirtildi.
Kaynak: AA / AP News
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