Türkiye Gazetesi

Dünyada en çok vakanın gördüldüğü ABD'de, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 107 bin 838 arttı. Böylelikle toplam vaka 48 milyon 92 bin 485’e çıktı. Virüs sebebiyle 1.533 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 775 bin 397’ye ulaştı.

CALIFORNIA BİRİNCİ

California 5 milyon 57 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 320 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi. California can kaybında da 74 bin 93 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 605'e ulaştı Florida'da ise 61 bini geçti.

HALKIN %74'Ü AŞILANDI

ABD'de 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 74,1’ine en az bir doz, yüzde 62,8’ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 19,1’ine ise hatırlatma dozu yapıldı. Ülkede 231 milyondan fazla kişiye ilk doz, 196 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 37 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.



ABD'de koronadan ölenlerin sayısı yükseldi ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 378 artışla 753 bin 937’ye yükseldi.



ABD'de aşısız binlerce istihbarat çalışanı işten çıkarılabilir ABD'de Covid-19 aşısı olmayı reddeden binlerce istihbarat çalışanı, federal çalışanlara getirilen aşı zorunluluğu nedeniyle işten çıkarılabilir. Bu durum hem ABD'yi hem de tüm dünyayı büyük oranda etkileyecek değerlendirmesi yapıldı.