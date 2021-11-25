Türkiye Gazetesi

Libya’nın Misrata şehrindeki bir askeri mahkeme, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter hakkında gıyabi idam cezası verdi. Mahkeme, bu kararı Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne 2019'da yapılan saldırıyla ilgili davada aldı.

YARDIMCILARINA DA İDAM

Ayrıca, Hafter'e bağlı olan askeri yetkililer Abdel Razek al-Nadori, Saqr Jrushi, Abdul Salam al-Hassi, Al-Mabrouk al-Ghazawi, Muhammed Mansour ve Saad al-Werfalli'ye de gıyaben idam cezası verildi.

İNFAZ TALEBİ

Kararda, hükümlülere verilen cezanın belirtilen kanun ve emirlere göre uygulanmasını talep edilirken cezanın Askeri Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 92. maddesi uyarınca infaz edileceği aktarıldı.

DEVLET BAŞKANLIĞINA ADAY

Öte yandan Hafter, Libya’da 24 Aralık'ta yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerine adaylığını koyacağını açıklamış, Bingazi’deki Yüksek Seçim Kuruluna gelerek adaylığı için gerekli belgeleri teslim ederek işlemlerini tamamlamıştı.

Hafter, ikinci ‘kara kutu’yu da ortadan kaldırttı Terhune şehrindeki katliamların faillerinden milis komutanı Muhammed el-Kani Bingazi'de silahlı saldırıda öldürüldü

Hafter, her yerden kuşatılmış durumda Güvenlik kaynakları, Hafter’in sonunun geldiğini belirterek Libyalı birçok aşiret liderinin darbeciden rahatsız olduğunu ifade ediyor.