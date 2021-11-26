Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Fırat Kalkanı sınırları dahilindeki Cerablus, El Bab ve Kubbesin bölge ilköğretim okullarında okutulan kitaplarda Peygamber efendimize ait tasvirlere yer verildi. Hazreti Hatice validemizin tesettürsüz, Peygamber efendimizin kot pantolonlu tasviri bölge sakinlerinde büyük infiale sebep oldu. İstişrak Derneği tarafından dağıtılan ve bölge genelinde okutulan kitapların denetlenmeden çocuklara ulaştırıldığı belirtildi.

YÜZ TASVİRİ DE VAR

Olayın bir numaralı sorumlusunun İmededdin Reşit isimli Suriyeli olduğu, ikinci isim olarak da Yusuf Öztürk imzasının yer aldığı öğrenildi. Hazreti Fatıma validemizin çocukken okul servisi ile eve dönüşü ve ev içerisinde farklı görsellerinin kullanıldığı kitap içeriğinde Peygamber efendimizin yüzü de tasvir ediliyor.

Cerablus sakinlerinden Halid Ebu Firas, gazetemize yaptığı açıklamada çocuklarımızın zihni en kutsal değerimiz olan Peygamber efendimiz üzerinden ifsad ediliyor. Bölge halkı bu olaya büyük tepki gösterdi. Hepimiz kitapları toplayıp şehir meydanlarında yaktık" dedi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Gazetemize konuşan Cerablus Yerel Meclis Başkanı Muhammed Muhammed de olaya ilişkin tahkikatın başladığını ve bu durumun büyük üzüntüye yol açtığını söyledi. Yerel Meclis Başkanı, Peygamber efendimiz ve ailesinin çocuklara böyle tanıtılamayacağını, halkın bu konudaki hassasiyetinin de normal olduğunu söyledi.

Peygamber Efendimize saygısızlık sokağa döktü Hindistan’da muhalefet partisinin milletvekillerinden Srinivas Murthy'nin yeğeni P. Naveen, Facebook’ta Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) ile ilgili hakaret içeren ve provokatif bir paylaşımda bulundu.

ABD basını Peygamber Efendimizi örnek gösterdi Dünya basını, binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs pandemisine karşı insanlara en doğru tavsiyelerde bulunmaya çalışırken ABD’li Newsweek dergisi Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi vesellem) salgınlarla ilgili hadisini örnek gösterdi.