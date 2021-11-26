Türkiye Gazetesi

Rusya'da dün yaşanan kömür madeni yangını faciasında can kaybı sayısı yükseldi. Rusya’nın güneyindeki Kemerovo bölgesinde yer alan ve en az 285 işçinin bulunduğu Listvyazhnaya kömür madeninde yangın çıkmış, olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetmiş, 239 kişi ise kurtarılmıştı.





Bölgesel Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Listvyazhnaya Madeninin müdürü ve yardımcısı da dahil olmak üzere 3 kişinin endüstriyel güvenlik kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, maden kazasındaki can kaybının 52’ye yükseldiği ve hayatını kaybedenler arasında 6 kurtarma görevlisi olduğu aktarıldı. Bakanlık, madencilerin ve kurtarma görevlilerin cansız bedenlerinin hala madenin içinde olduğunu ifade ederken, yoğun metan gazı nedeniyle madene girişin henüz mümkün olmadığını aktardı.



3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgesel Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Listvyazhnaya Madeninin müdürü ve yardımcısı da dahil olmak üzere 3 kişinin endüstriyel güvenlik kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Kemerovo’da 3 günlük yas ilan edildi.

Öte yandan Kemerov’da 2007 yılında Ulyanovskaya madeninde meydana gelen patlamada 100'den fazla kişi, 2010 yılında ise Raspadskaya madeninde meydana gelen patlamalarda 90'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.



Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya halkına başsağlığı mesajı Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun Kuzbass bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Rusya'da maden kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var Rusya'da kömür madeninde çıkan yangında en az 11 kişi öldü. 40’tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Madende hala onlarca kişinin ise mahsur kaldığı tahmin ediliyor.