Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında günlük vakalar hızla artıyor. Rekor seviyelere çıkan vaka sayılarından dolayı sıkı önlemler getirilmeye başlandı.

24 SAATTE 76 BİN 414 YENİ VAKA

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Ülkede son 24 saatte 76 bin 414 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

100 BİN 476 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 650 bin 170’e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 357 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 100 bin 476’ya ulaştı.

YOĞUN BAKIMLARIN DOLMUŞ HALDE

Ülke genelindeki aktif vaka sayısı 45 bin 100, 1 hafta içinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 364 bin 415 olarak açıklandı. Yedi günde her 100 bin kişi başına yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri ise 438.2 olarak ölçüldü. Yoğun bakım servislerinde 21 bin 882 hasta bulunurken, boş yatak sayısı 3 bin 126, doluluk oranı ise yüzde 87.75 olarak açıklandı.

NÜFUSUN YÜZDE 68.1 İKİ DOZ AŞILI

Almanya'da 27 Aralık 2020'de başlatılan aşı kampanyasında nüfusun yüzde 68.1’i Covid-19'a karşı iki doz aşısını yaptırdı.

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.

ABD’den vatandaşlarına uyarı: Almanya ve Danimarka'ya gitmeyin ABD’de, vaka sayılarındaki artış sebebiyle Almanya ve Danimarka'ya seyahat uyarısında bulunuldu.

Almanya'da son 1 günde 45 binden fazla yeni vaka Almanya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 45 bin 326 yeni vaka görüldüğü tespit edildi.