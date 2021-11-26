Türkiye Gazetesi

Hindistan Hükümeti, kripto paralara yönelik adım attı.

Konuya ilişkin bilgilendirme, Hindistan Parlamentosu'nun internet sitesinde yapıldı.

Duyuruya göre, Kripto Para ve Resmi Dijital Kripto Para Birimi Düzenlemesi Yasa Tasarısı, onay sürecine girdi.

Tasarıya göre özel kripto para birimleri yasaklanacak, ancak yasağın hangi kripto para birimleri için geçerli olacağı açıklanmadı.

Bazı para birimlerinin blok zinciri teknolojisini sürdürebilmek için korunacağını düşünülüyor.

Tasarı, Hindistan Merkez Bankası'nın kendi dijital para birimini üretmesini de öngörüyor.

Hindistan Anayasa Mahkemesi, Mart 2020'de ülkede iki yıldır uygulanan dijital para ticareti yasağını kaldırmıştı.

Hindistan'ın yeni adımı ertesinde, kripto paralarda düşüş yaşandı.

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