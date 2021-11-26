Türkiye Gazetesi

Çek Cumhuriyeti'nde, Covid-19 vakalarının artmasının ardından toplanan Bakanlar Kurulu, gece yarısından itibaren 30 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.



Çekya'da rekor kıran korona virüs vakaları sonrası yarın toplanması planlanan Bakanlar Kurulu bir gün erken toplanarak, bu gece yarısından itibaren başlayan ve 30 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. OHAL kapsamında alınacak tedbirler henüz resmi olarak açıklanmazken, sportif ve kültürel faaliyetlerin 500 kişiyle sınırlandırılması, Noel pazarlarının kapatılması, restoran ve barların ise saat 22.00'den sonra hizmet vermemesi gibi önlemlerin alınacağı tahmin edilirken, yaşlılar ve bazı meslek grupları için zorunlu aşı kararı alınması bekleniyor.





Sağlık Bakanı Adam Vojtech ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “Gidişat iyi değil. Salgınla mücadele edebilmemiz için insanlar arasındaki teması en aza indirmeliyiz. Bu yönde kararlar alacağız” ifadelerini kullandı.



“GİDİŞAT İYİ DEĞİL”



Başbakan Andrej Babis Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, “Temasları sınırlamak için daha fazla önlem alacağız. Hiçbir şeyi çözmeyecek önlemler yerine daha etkili olacak önlemler almak istiyoruz. Karantina ise gündemimizde yok” dedi.



Sağlık Bakanı Adam Vojtech ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “Gidişat iyi değil. Salgınla mücadele edebilmemiz için insanlar arasındaki teması en aza indirmeliyiz. Bu yönde kararlar alacağız” ifadelerini kullandı.



Seçimler sonrası kurulacak yeni hükümette Sağlık Bakanı olması beklenen Vlastimil Valek ise toplantı öncesi basına verdiği demeçte, “Üçüncü doz aşılamaya hız vermeliyiz. Çok önemli bir konu. Bununla birlikte yaşlılar ve belirli meslek gruplarına zorunlu aşı getirilmesine ise karşıyız. Ülkemizi salgından kurtarabilmemiz için atacağımız adımlarda PCR testi çok önemli bir yer tutuyor” dedi.



ÇEK ORDUSU HASTANELERE YARDIM İÇİN ASKER GÖNDERDİ



Ülkenin doğu bölgelerindeki hastaneler alarm verirken, birçok hastanenin kapasitesini dolduğu açıklandı. Hastanelerdeki sağlık personeli sıkıntısı nedeniyle Çek ordusunun hastanelere yardım için asker gönderdiği aktarıldı. Bono'daki üniversite hastanesinin kapasitesinin dolması nedeniyle 19 hastanın başkent Prag'daki hastanelere nakledildiği açıklandı.



SON 24 SAATTE 18 BİN 4 YENİ VAKA



Yaklaşık 10,7 milyon nüfuslu Çekya'da, son 24 saatte 18 bin 4 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 64'e yükseldi. Son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybettiği Çekya'da, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 523'e ulaştı.



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