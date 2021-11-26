Türkiye Gazetesi

BioNTech, Covid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantının ek mutasyonlara sahip olduğundan daha önceki varyantlardan farklı olduğu vurgulandı. B.1.1.529 varyantı üzerinde araştırmalara "derhal" başlandığının da belirtildiği açıklamada, "En geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri bekliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.



AŞIYA YÖNELİK TEKNİK DENEME YAPILIYOR

Açıklamada, bu verilerin söz konusu varyantın mRNA aşısında "kaçış varyantı" olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilerek, Pfizer ve BioNTech’in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatıldı.

Pfizer ve BioNTech’in bir varyanta özel aşıya yönelik teknik denemelere başladıkları da açıklamada yer aldı.

MEVCUT AŞILARIN ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen ve Covid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant, küresel düzeyde endişeye neden oldu. Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceği ihtimali, dünya çapında endişelere yol açtı.

AFRKA ÜLKELERİNE UÇUŞ YASAĞI

İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'nın yanı sıra Lesoto, Esvatini ve Zimbabve'yi de kırmızı listeye ekleme kararı alırken AB de Afrika'nın güneyinden yapılan uçuşları durdurmayı planladığını duyurdu.



TÜRKİYE'DE HENÜZ TESPİT EDİLMEDİ

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.



İngiltere Sağlık Bakanı: Yeni Kovid-19 varyantı uluslararası büyük endişe kaynağı İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün "endişe kaynağı" olduğunu ifade etti.



Dünya Sağlık Örgütü özel olarak toplanıyor: Görünen en kötü varyant Uzmanlar Güney Afrika’da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı ile ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. İngiltere’den yapılan açıklamada "şimdiye kadar gördüğümüz en kötü Covid-19 varyantı” dediği B.1.1.529 varyantı, küresel piyasalarda riskten kaçınma dalgası oluşturdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün, varyant için özel olarak toplanma kararı aldı.