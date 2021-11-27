Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus, El-Bab ve Kubbesin ilköğretim okullarında okutulan bir kitapta, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) ile ailesine hakaret içeren tasvirlere yer verilmesinin arkasında provokasyon çıktı. Skandal kitapların tek tek yakılması sürerken edindiğimiz bilgilere göre kitabın izin alındıktan sonra baskı aşamasında değiştirildiği gerçeği ortaya çıktı. Kitaptaki görsellerin, Türkiye’de yapılan inceleme aşamasında olmayıp ilgili genel müdürlüğün bilgisi dışında yayınevi tarafından basım aşamasında ilave edildiği tespit edildi. Söz konusu kitabın basımından sorumlu yayınevi tarafından yapılan açıklamada da hatadan merkezdeki gözetim ekibinin sorumlu olduğu, tasarımcı tarafından yanlış görsel ilave edilerek baskıya gönderildiği duyurulmuştu. Şimdi görselleri değiştiren kişi ve kişiler için inceleme sürüyor.

REZALETE SORUŞTURMA

Bu arada, bir tepki de Gaziantep Valiliğinden geldi. Valilik, konuyla ilgili “Suriye Görev Gücü sahasında bir vakfın finansmanıyla bir yayınevi tarafından basılıp dağıtılan din bilgisi eğitim kitabının içeriğinde din eğitimi açısından kabul edilemez konular olduğu tespit edilmiştir. İlgili Yayınevi yaptığı açıklamayla içerikte bir hata ve yanlışlık olduğunu belirterek özür dilemiş olsa da Valiliğimiz tarafından bahse konu olay çok yönlü olarak soruşturulmaktadır” açıklamasında bulundu.

İlkokul ders kitaplarında peygamberimize hakaret Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus, El Bab ve Kubbesin ilköğretim okullarında okutulan bir kitapta, Peygamber efendimiz ile ailesine hakaret içeren tasvirlere yer verildi. İstişraf Derneği’nin dağıttığı büyük tepki çeken skandal kitaplar yakılarak imha edildi.