Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

İki eşbaşkandan Şeyh Cengi Talabani’nin 2 Kasım 2021 tarihinde partiden ihraç edilmesi sonrası, Lahor’un sağ kolu ve Peşmerge asayiş sorumlusu Albay Murat Kani yaşanan silahlı çatışmada öldü. Kudeyi ile birlikte, biri oğlu, iki koruması da aynı çatışmada hayatını kaybetti.

PKK ÇATIŞMANIN TARAFI

Süleymaniye merkezli bölgenin yönetimi sebebiyle çıkan çatışmaya terör örgütü PKK da dahil oldu. Şeyh Cengi Talabani lehine kavgaya müdahale eden PKK, bölge halkına dağıttığı broşürler ile “Pavel Talabani iktidarını devirin” çağrısı yaptı. Lahor Talabani’nin PKK’ya birçok noktada lojistik alan tahsis ettiği, yaralı teröristlerin tedavisi, sahte kimlik ve İran geçiş koridorlarının kullanımı konusunda destek verdiği belirtiliyor.

SUİKATLAR BAŞLAYABİLİR

Eski Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eşbaşkanı Lahor Talabani’nin tasfiyesi sonrası yaşanan çekişmede ilk kez kan dökülmesi bölgede suikast ve infazlar döneminin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Kürtler arasındaki iç çekişmesinde öldürülen Albay Murat Kani, 2017 öncesinde Kerkük’te görev yaptı. Dönemin Peşmerge sorumlarından Murat Kani, Kerkük’te Türkmenlere yönelik birçok yağma, adam kaçırma, suikast ve işkence suçlarına karışan isim olma özelliği taşıyor.

Talabani'nin partisi KYB 21 Aralık'ta kongreye gidecek Vefat eden eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kurucu lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 9 yıl aranın ardından 21 Aralık'ta kongreye gidecek.

Eski Kerkük Valisi Kerim, Talabani ailesini suçladı Irak güçleri Kerkük'e operasyon yaparken, halka direnme çağrısı yapıp kendisi kaçan Barzani'nin valisi Kerim, neden kaçtığını anlattı.