Türkiye Gazetesi

Korkunç kaza haberi Meksika'dan geldi. Meksika eyaletinin Joquicingo şehrinde, hac ziyareti yapmak amacıyla yola çıkan yolcuların içerisinde bulunduğu otobüs kaza yaptı. Frenleri tutmadığı belirtilen otobüsün eve çarpması sonucu otobüsün şoförü ile birlikte 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine eyalet acil yardım ekipleri ve Kızılhaç ekipler ulaştı. Çoğunluğu kadınlardan ve çocuklardan oluşan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

BAZI YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Meksika eyaleti vali yardımcısı Ricardo de la Cruz Musalem, kazada onlarca kişinin yaralandığını ifade ederken, bazılarının durumunun ciddi olduğunu ve en ağır durumda olanların hava ambulansı ile hastaneye ulaştırıldığını bildirdi.

Meksika eyaleti başsavcılığı ise kurbanların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini bildirdi.

Kosova'da öğrenci taşıyan otobüse saldırı: 3 ölü, 1 yaralı Kosova'da kimliği belirlenemeyen kişiler öğrenci taşıyan bir otobüse ateş açtı. Saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bulgaristan’da alev alarak 44 kişiye mezar olan yolcu otobüs ile ilgili resmi açıklama geldi İstanbul’dan kalkış yapan ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın batısında 44 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası ile ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre otobüste yanıcı madde olmadığının altı çizilerek “insan hatası olasılığının” değerlendirildiği ifade edildi.