Türkiye Gazetesi

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı Omicron, çok daha bulaşıcı olduğu ve aşıların tesir etmediği iddialarıyla dünyada büyük paniğe yol açtı. Türkiye, İngiltere, AB, Avustralya, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika ve bazı komşularından seyahatleri yasakladı veya kısıtladı.

Salgında dördüncü dalga tüm hızıyla sürerken yeni varyant endişeleri iyice artırdı. Bazı ülkeler, vaka sayılarının artmaya başlaması ve varyant etkisiyle yeniden karantina başlatmayı planlıyor.

"DURUMUN ABARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İngiltere'de hükümetin bilim danışma kurulu Sage'den mikrobiyoloji profesörü Calum Semple ise paniğe gerek olmadığını söyledi. Semple, BBC Breakfast programındaki açıklamalarında, "Bu bir felaket değil. Bazı arkadaşlarım yeni varyantı 'korkunç' diye niteliyor. Ben ise durumun çok abartıldığını düşünüyorum. Aşıdan kaynaklanan bağışıklık muhtemelen insanları ciddi hastalıklardan koruyacaktır" dedi.

Mikrobiyoloji Profesörü Calum Semple

"GEÇEN YILKİ GİBİ BİR SALGIN BAŞLAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Oxford Aşı Grubu Direktörü Profesör Sir Andrew Pollard da Radio 4'teki Today programında, "Aşılanmış bir toplumda geçen yıl gördüğümüz gibi bir salgın başlaması hiç mümkün değil" ifadesini kullandı.

Pollard da aşıların Omicron varyantından kaynaklanan ciddi hastalıkları önlemede etkili olacağını savundu.

Piyasalara yeni varyant şoku | Omicron çıktı, borsalar çakıldı Güney Afrika’da tespit edilen ve aşıya dirençli olduğu düşünülen yeni koronavirüs varyantı “Omicron”, küresel piyasalarda endişeleri artırdı. Petrol ve borsalar sert düştü.

Küresel piyasalara Nu varyantı şoku: 2020’den bu yana en güçlü günlük düşüş Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana’da tespit edilen Nu varyantı, tüm dünyayı endişeye bürüdü. Varyantın tam olarak nasıl bir etkiye sahip olunduğu bilinmezken, bazı ülkelerde uçuş yasakları getirildi. Aynı zamanda Nu varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler pay piyasalarında haftanın son işlem gününün sert satıcılı geçmesine sebep oldu.

Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyonu "Nu", bütün dünyada endişeye sebep oldu. Bilim adamları bile hala virüsü tanımlayamazken Türkiye dahil birçok ülke varyantın görüldüğü yerlere seyahati yasakladı. Peki, 'B.1.1.529' koduyla biline Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Aşılıları öldürür mü?

BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması! BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Covid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını açıkladı. Öte yandan mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğine ilişkin 2 hafta içinde laboratuvar verisi bekleniyor.