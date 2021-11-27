Türkiye Gazetesi

Hindistan'da bulunan bir karakolda, küçük bir çocuk tarafından yapılan şikayet, ilginçliği ile gülümseten anlar yaşattı. İlkokul öğrencisi olduğu öğrenilen küçük çocuk, kalem,ni çaldığı gerekçesiyle arkadaşını polise şikayet etti. Gülümseten o dakikalarda, polis çocukları el sıkıştırarak barıştırdı.

"KALEM" ŞİKAYETİ

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde yer alan Kurnool kentinde bir ilkokul öğrencisini okulda kalemini çaldığını iddia ettiği arkadaşı hakkında karakola giderek şikayetçi oldu. Peda Kaduburu Karakolundaki bir polis tarafından kaydedilen görüntülerde, kareli gömlekli küçük çocuk yanındaki arkadaşının günlerdir kalemlerini çaldığını ve bunun üzerine karakola gelerek ondan şikayetçi olmak istediğini dile getirdiği görüldü.

ARKADAŞININ HAPSE GİRECEĞİNİ DUYUNCA VAZGEÇTİ

Küçük çocuğun şikayetini sakince dinleyen polis memuru, arkadaşından ısrarla şikayetçi olmak isteyen küçük çocuğa, arkadaşının bu yüzden hapse gönderileceğini, arkadaşının zor bir durumda kalacağını ve şikayeti hakkında yeniden düşünmesini istedi. Polis daha sonra çocukları el sıkıştırarak barışmasını sağlarken, aynı olayın tekrarlanmayacağına dair küçük çocuğa güvence verdi.

Andra Pradeş Polisi tarafından sosyal medyada paylaşılan küçük çocukların görüntüsü ülkenin gündemine oturdu. Polis paylaşımında, "Bu, yalnızca toplumun tüm kesimlerini önemseyen ve hizmet eden polise olan inançlarını gösterir” dedi.

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Fareden korkan polis gülümsetti Fareden korkan polisin görüntüleri gülümsetti.