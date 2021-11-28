Türkiye Gazetesi

Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Pretoria'daki özel muayenehanesindeki Covid-19 hastalarında garip semptomlar görülmesinden sonra yeni varyant hakkında tüm dünyayı uyardı.

SEMPTOMLAR ÇOK FARKLI

Ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke Güney Afrika’ya seyahat yasağı getirirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron veya B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni varyantı endişe verici olarak tanımladı.

The Telegraph'a konuşan Coetzee,yeni varyantın belirtilerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu:

Coetzee, "Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti" dedi.

HASTALARIN ÇOĞU GENÇ ERKEKLERDEN OLUŞUYOR

Şimdiye kadar, testi pozitif çıkan ve çoğunlukla genç erkekler olmak üzere yeni varyantın semptomlarını gösteren 20’yi aşkın hastası olduğunu belirten Coetzee, hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyledi.

TAT VE KOKU KAYBI VAR MI?

Bununla birlikte enfekte olanlardan hiçbiri koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini aktardı.

Coetzee, "Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Şimdiye kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor” diye konuştu.

Diğer taraftan, Coetzee, 6 yaşındaki bir kızı içeren “çok ilginç bir vakayı” anlattı.

Doktor, “Ateşi vardı ve nabzı çok yüksekti. Onu kabul etmeli miyim diye merak ettim. Ama iki gün sonra takip ettiğimde çok daha iyiydi” dedi.

Ancak Coetzee, diyabet veya kalp hastalığı gibi önceden sağlık problemleri olan yaşlı veya aşılanmamış hastaların Omicron tarafından çok daha fazla etkilenebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi:

"Şu anda endişelenmemiz gereken şey, daha yaşlı, aşılanmamış insanlara yeni varyant bulaştığında çok ciddi vakalar göreceğimizdir” değerlendirmesinde bulundu.

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