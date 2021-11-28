Türkiye Gazetesi

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Gazetecileri Destekleme Komitesi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "2021 yılı içerisinde Filistin içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medyadaki dijital haber ağlarına yönelik 220'yi aşkın hak ihlali tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Filistin içerikli paylaşımların sosyal medyada sürekli olarak hedef alınması, ayrımcılığa maruz kalması ve sansüre uğraması kınandı.

Facebook'un, sosyal medyadaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne ait Filistin haber ağlarına sansür uyguladığına veya kapattığına işaret edilen açıklamada, "Gazeteci ve aktivistler, herhangi bir uyarı olmaksızın hesaplarının kapatılması karşısında şaşkına döndü. Bu durum, İsrail'in ihlallerini daha fazla örtbas etmesine katkı sağlamaktadır, ifade ve yayın özgürlüğünün de açıkça ihlalidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

HESAPLARI YENİDEN AÇIN ÇAĞRISI

Açıklamada, Filistin içerikli paylaşımlarda bulunan hesaplara yönelik ihlallere son verilmesi ve kapatılan hesapların yeniden açılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Facebook'un, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ilgili uluslararası belgelerce güvence altına alınan düşünce, ifade ve yayın özgürlüğünü hiçbir şekilde kısıtlama hakkına sahip olmadığı vurgulandı.

Facebook’un 'eleştiri sansürüne' Fransız araştırmacılardan tepki Fransa’da araştırmacılar Facebook’un İsrail’in politikalarını eleştiren paylaşımları sansürlemesine karşı imza kampanyası başlatarak bu uygulamaya son vermesini talep etti.

Twitter'dan TRT World’e sosyal medya sansürü Sosyal medya platformu Barış Pınarı Harekatı'na yönelik haberleri İngilizce olarak okuyucularına duyuran TRT World'a sansür uygulamaya başladı. TRT World içeriklerine erişmek isteyen takipçiler, "Bu tweet hassas içeriğe sahip olabilir" notuyla karşılaşıyor.