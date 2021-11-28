Türkiye Gazetesi

İtalya Sahil Güvenliği, Kalabriya Bölgesi'nde Roccella Jonica açıklarında gece saatlerinde tehlikeli deniz koşullarında 16 saat süren bir operasyon sonucunda 244 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

FRONTEX (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) kapsamında bölgede görev yapan Romanya Sınır Polisi'nden bir devriye botunun da destek verdiği operasyonla kurtarılanlar arasında 1'i yeni doğmuş 41 çocuğun da bulunduğu belirtildi.

İtalya Sahil Güvenliği, 25 Kasım'da da Lampedusa Adası açıklarında 296 göçmeni kurtarmıştı.

SEA WATCH'A OLUMLU CEVAP

Öte yandan, Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'un kurtarma gemisi Sea Watch-4, Akdeniz'de farklı operasyonlarda kurtardığı göçmenler için İtalya ve Malta'dan güvenli liman çağrısına günler sonra İtalya'dan olumlu yanıt aldı. İtalya'nın Augusta limanına dün yanaşan Sea Watch-4 gemisindeki göçmenlerin tahliyesi halen sürüyor.

Sea Watch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gemide halen 250 kadar göçmenin tahliye edilmeyi beklediğini ve tahliye işleminin son derece yavaş ilerlediği kaydedildi.

AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine Avrupa menşeli STK'lar kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Belarus-Polonya sınırındaki 608 Iraklı göçmen daha ülkelerine döndü Avrupa'ya göç etme arayışındayken Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Iraklılardan 608'inin daha ülkeye döndüğü bildirildi.

Manş Denizi’nde göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 32 göçmen hayatını kaybetti Fransa’dan Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 31 göçmen hayatını kaybetti.