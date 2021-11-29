Türkiye Gazetesi

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği ancak haziranda kesilen nükleer görüşmelerin yedinci turu bugün başlıyor. Haziranda ara verilmesinden sonra nükleer anlaşmanın taraflarının görüşmelere dönme çağrılarına uzun süre cevap vermeyen yeni İran hükûmeti, 3 Kasım’da müzakerelere ay sonunda tekrar başlama kararı aldığını açıkladı.

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Avusturya’nın başkenti Viyana’da bugün başlayacak görüşmelere, Avrupa Birliği (AB) koordinatörlüğünde İran ile nükleer anlaşmanın tarafları Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya (4+1) katılacak. 2018’de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD ise görüşmelere dolaylı katılacak. ABD, İran ile doğrudan görüşmek istese de Tahran yönetimi, anlaşmaya tekrar dönene kadar Washington ile doğrudan görüşmeleri reddediyor.



İran ve Batı'nın daha önceki nükleer görüşmesi

İRAN YAPTIRIMLARDAN KURTULMAK İSTİYOR

ABD, İran’ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington’un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence istiyor. İran, ülke ekonomisini aksatan ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin en önemli gündemlerinden biri olan ağır yaptırımlardan kurtulmak için Batı ile müzakerelere ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda, Bugün başlayacak müzakerelerde İran ile Batı arasında uzlaşma, Tahran’ın nükleer programındaki ciddi ilerleme ve İran’ın ABD’den anlaşmayı bir daha terk etmeyeceğine dair güvence talep etmesi gibi çeşitli karmaşık meselelerin çözümüne bağlı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 13 Ekim’de yaptığı açıklamada, İran ile diplomasi sürecinin başarısız olması halinde Washington’un “diğer seçenekleri devreye sokmak için hazır olduğunu” söyledi.

İran açıkladı: En büyük hedefi İsrail'i yok etmek İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, bir açıklamasında İran'ın en büyük hedefinin İsrail'i yok etmek olduğunu açıkladı.

İran'dan Almanya'ya 'güvenlik' çağrısı İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Almanya hükümetine diplomatik mekanların güvenliğini sağlaması çağrısında bulundu. Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin İran'ın Hamburg Başkonsolosluğu'nun demir kapısına yanıcı madde attığı ve olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilmişti.