Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün omicron mutasyonu nedeniyle hükümetler alarma geçti. Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre virüsün diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığına dair henüz bir kanıt yok. İngiltere’de omicron varyantı üzerinde etkili olabileceği belirtilen ‘Spidex’ isimli ilaç kokteylinin yeni varyant üzerinde yoğun bakıma olan ihtiyacı azalttığı belirtildi.

Koronavirüs’ün omicron mutasyonu vakaları bazı devletlerde ortaya çıkmaya başladı. Bazı hükümetler tedbirleri sıkılaştırıp alarm durumuna geçti. Japonya sınırlarını kapama kararı aldığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan yazılı açıklama da hükümetlere ‘sınırları kapamama’ çağrısı yapıldı. Ayrıca DSÖ yeni varyantın koronavirüsün diğer varyantlarından daha bulaşıcı olduğuna dair net bir kanıt olmadığını da yaptığı yazılı açıklamada duyurdu.



YOĞUN BAKIMDAN UZAKLAŞTIRMADA 4 KAT ETKİLİ

İngiltere’de yeni bir ilaç kokteylinin Omicron varyantı üzerinde olumlu etki yapabileceği belirtildi. Yapılan testler sonucunda ‘Spidex’ isimli ilacın koronavirüs hastalarını yoğun bakımdan uzaklaştırmada dört kat daha etkili olduğu belirtildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Newcastle Üniversitesi eski rektör yardımcısı Sir Christopher Edwards tarafından yürütülen araştırmada, hastaları analiz etti. Tedavide virüsün vücutta etkisinin azalarak gittiğini gösterdiği belirtildi. Dr. Edwards kokteylinin omicron üzerinde de işe yarayabileceğini düşünüyor ve ‘Spidex’ için daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundu.



Suudi Arabistan’da omicron alarmı: Umre için yeni kriterler getirildi Koronovirüsün yeni varyantı omicron, hızla yayılmaya devam ediyor. Vakalardaki artış nedeniyle çoğu ülke uçuş yasağı getirdi. Geçtiğimiz günlerde harem alanı ve çevresindeki sosyal mesafe kurallarını kaldıran Suudi Arabistan, yayılan yeni varyantla Umre ibadeti için ülkeye kabulde yeni zorunluluklar getiriyor. Hac ve Umre Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşlarının umre kurallarına yeni güncelleme getirdi.

DSÖ: Kovid-19'un Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantına ilişkin açıklamasında, daha hızlı yayıldığına ve diğer varyantlara kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.