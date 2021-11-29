Türkiye Gazetesi

2018 senesinden bu yana ülkede Genel Vali olarak görev yapan Mason için düzenlenecek yemin törenine Galler Prensi Charles da katılacak.

ŞAHİTLİK EDECEK

30 Kasım itibarıyla cumhuriyet rejimine geçecek ülkede Kraliçe Elizabeth artık ülkenin başı olmayacak. Dün gece ülkeye gelen Prens Charles, annesinin başkanlıktan alınmasına bizzat şahitlik edecek.

KRALİÇE’Yİ TEMSİL ETMİŞTİ

Prens, 1997'de Hong Kong'un Çin'e devri sırasında da hazır bulunmuş, 1980'de Zimbabve bağımsızlığını kazandığında da Kraliçe'yi temsil etmişti.

BARBADOS İLK DEĞİL

Karayiplerde 285.000 nüfuslu ada ülkesi Barbados, eski İngiltere sömürgeleri arasında cumhuriyete geçecek ilk ülke değil. Daha önce de sömürgelerden Guyana, Trinidad ve Tobago ile Dominica cumhuriyet ilan etmişti. Jamaika da cumhuriyete geçmeyi planlıyor. Barbados, cumhuriyete geçse de İngiliz Milletler Topluluğu’ndan (Commonwealth) ayrılmayacak.

GÖSTERİLER YAPILMASI BEKLENİYOR

İngiltere’nin, eski sömürgelerini gevşek bağlarla bir araya getirdiği topluluğun başında da Kraliçe Elizabeth var. Hükümet, “ülkeye olağanüstü hizmetlerinden” dolayı Prens Charles’a "Freedom of Barbados" ödülü verse de Barbados halkının ziyaret sırasında özür ve tazminat talebiyle geniş çaplı gösteriler yapması bekleniyor. Prens Charles’ın, törende "anayasal statüsü değişse de ülkeyle yakın ilişkilerin devam edeceğine" vurgu yapacağı açıklandı.