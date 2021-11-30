Çekya Sağlık Bakanlığı Güney Afrika ve Namibya'yı ziyaret eden ve cumartesi günü Çekya'ya dönen genç bir kadında Covid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu. Öte yandan, aşının zorunlu hale getirilmesi tartışmalarının devam ettiği Çekya'da, İçişleri Bakanı Jan Hamacek, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi. Hamacek, ''Aşının, sağlıkçılar, sosyal alanda hizmet sağlayanlar, ambulans çalışanları, gardiyanlar, askerler ve 60 yaş üzeri kişilere zorunlu kılınmasında hemfikiriz'' dedi.
ÇEKYA'DA SON DURUM
Ülkede son 24 saatte koronavirüs tespit edilen 9 bin 292 yeni vakayla toplam vaka sayısı 2 milyon 132 bin 380'e çıktı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 51 artarak 32 bin 929'a ulaştı.
Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyonu "Nu", bütün dünyada endişeye sebep oldu. Bilim adamları bile hala virüsü tanımlayamazken Türkiye dahil birçok ülke varyantın görüldüğü yerlere seyahati yasakladı. Peki, 'B.1.1.529' koduyla biline Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Aşılıları öldürür mü?
G7 ülkelerinden çağrı: Omicron'a karşı acil tedbir alalım İngiltere’nin çağrısıyla acil toplantı düzenleyen G7 ülkelerinin sağlık bakanları, küresel toplumun, Omicron varyantı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Çekya'da Omicron varyantı tespit edildi
Çekya Sağlık Bakanlığı koronavirüsün Omicron varyantının ülkede görüldüğünü açıkladı.
Çekya Sağlık Bakanlığı Güney Afrika ve Namibya'yı ziyaret eden ve cumartesi günü Çekya'ya dönen genç bir kadında Covid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu. Öte yandan, aşının zorunlu hale getirilmesi tartışmalarının devam ettiği Çekya'da, İçişleri Bakanı Jan Hamacek, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi. Hamacek, ''Aşının, sağlıkçılar, sosyal alanda hizmet sağlayanlar, ambulans çalışanları, gardiyanlar, askerler ve 60 yaş üzeri kişilere zorunlu kılınmasında hemfikiriz'' dedi.
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