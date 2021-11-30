Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) ile Afganistan'daki geçici Taliban hükûmeti arasında, Katar'ın başkenti Doha'da, insani yardımlar başta olmak üzere havaalanlarının açık tutulması, kız çocuklarının eğitimi gibi çeşitli konularda görüşmeler yapıldı. İki gün süren görüşmelerin ardından AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, her iki taraf da Afganistan'daki havaalanlarının açık tutulmasının önemini vurguladı. Geçici hükûmet, havaalanlarının işler tutulması için AB'den yardım talep etti. AB tarafı, Afgan halkına insani yardımda bulunma niyetini ifade ederken geçici hükûmet, kamu çalışanlarına aylardır ödenmeyen maaşlarını ödeme taahhüdünü hatırlattı. AB, insani yardımlara ek olarak uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla eğitim ve sağlık gibi alanlarda doğrudan Afgan halkının yararına olacak şekilde ciddi miktarda mali yardımda bulunma arzusunu paylaştı.

EĞİTİM VURGUSU

AB'nin açıklamasında, kız ve erkek çocuklarının uluslararası standartlara uygun bir müfredatla eğitimlerine eşit şekilde devam edebilmesinin önemine vurgu yapıldı ve “AB heyeti, Afgan heyetinin kızlara ve erkek çocuklara eğitimde eşit erişim ile kadınlara farklı sektörlerde çalışma hakkı sağlama niyetini memnuniyetle karşıladı” denildi.

Afgan heyeti ayrıca AB tarafının terörle mücadele edilmesi talebine karşılık, ülkenin başkalarının güvenliğini tehdit eden kişi veya gruplarca üs olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğine yönelik taahhüdünü teyit etti.

Ülkede diplomatik misyonların mevcudiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Afgan heyeti, AB diplomatlarının ülkeye dönmesinden memnuniyet duyulacağını bildirdi. AB tarafı da başkent Kâbil'de kısıtlı sayıda bir mevcudiyet bulundurma ihtimaline işaret etti. Bunun, Taliban'ı tanıma anlamına gelmeyeceği, güvenlik durumuna bağlı olarak karar verileceği belirtildi.

Taliban ile ABD müzakereleri gelecek hafta başlıyor Afganistan'daki Taliban yönetimi ile ABD arasında müzakereler gelecek hafta başlayacak. Görüşmelerde ekonomik kriz ve donuk paraların serbest bırakılması gündemde olacak.

Taliban yönetimi, ABD'ye büyük göç uyarısında bulundu Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, ABD'ye büyük göç uyarısında bulundu.