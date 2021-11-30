Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Arvas

Anlaşmadan hemen sonra ABD, tatbikat adı altında Dedeağaç Limanı’na “bugüne kadar görülmemiş büyüklükte” sevkiyat yaptı. Beş yıllığına yapılan anlaşmanın, taraflardan biri iptal etmedikçe süresiz olarak uzayacak olması, ağır silahların bölgede kalıcı olduğunu gösteriyor. Meşhur Foreign Policy dergisinde yayımlanan bir makalede ABD-Yunan savunma anlaşması değerlendirildi. Makalede, Yunanistan’ın Türkiye’den korunma arayışının ABD’ye Rusya ve Türkiye’ye karşı eşsiz bir fırsat sunduğu belirtildi.

NATO'DAN AYRILMA MALİYETİ ARTIYOR

Makaleye göre bu anlaşma, Rusya’nın revizyonist emellerine sekte vururken “Türkiye’nin NATO’dan ayrılmasının maliyetini de artırıyor” denildi. Yazıda değinilen önemli hususlar şöyle:

> Yunanistan, ABD ile güçlü iş birliğinin, Türkiye’ye karşı caydırıcılık sağlayacağını düşünüyor. ABD için de anlaşma, ülkenin Yunan askeri üslerine erişimini genişletiyor ve Washington’a Moskova ve Ankara’ya karşı bir koruma sağlıyor.

> Dedeağaç’taki üs, NATO’nun güneydoğu kanadını güçlendiriyor ve askerî kuvvetleri NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya’ya taşımak için alternatif bir yol sağlıyor. İstanbul Boğazı üzerinden mevcut deniz bağlantısını güçlendiren bu kara iletişim hatları, ABD’nin Türkiye veya Rusya tarafından Karadeniz’e erişimden mahrum bırakılması hâlinde potansiyel olarak Boğaz’ın yerini alabilir.

Türkiye-Yunanistan sınırına dev yığınak ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt "Kasım ayında Dedeağaç limanına yeni bir sevkiyat yapacağız" dedi