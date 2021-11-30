Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden basın toplantısında, Kuzey Amerika'da omicron varyantından 1 vaka görülmesinin üzerine açıklama yaptı. Biden, varyant hakkında paniğe gerek olmadığını durumun endişe kaynağı olduğunu vurguladı ve şimdilik kapanmanın ABD gündeminde olmadığını belirtti.



'ŞİMDİLİK' KAPANMA YOK

Beyaz Saray, vatandaşları güçlendirici dozda dahil olmak üzere aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu. Biden halkın aşılama ve maske kullanımına dikkat etmesi durumunda kapanma olmasına gerek olmadığını belirtti ve seyahat kısıtlamalarının virüsün engellenemesi için faydalı olacağını söyledi.

Biden, "Er ya da geç, ABD'de bu yeni varyantın vakalarını göreceğiz ve bu yeni tehditle, tıpkı ondan önce gelenlerle karşı karşıya kaldığımız gibi yüzleşmek zorunda kalacağız" dedi. Başkan Joe Biden yeni varyant hakkında henüz yeterli bilgi olmadığını ama ihtiyaç durumunda yeni aşı planlamaları yaptığını sözlerine ekledi,



CAN KAYBI SAYISI 782 BİNE YAKLAŞTI



Amerika'da ölü sayısı 782 bine yaklaştı ve toplumun yüzde 59'u tam olarak aşılanmış durumda. Yüzde ise 70'i yalnızca bir kez aşılandı

ABD, virüsün yayılmasının engellenmesi için sekiz Afrika ülkesine seyahat yasağı getiren ülkeler arasında bulunuyor.



ABD'li vekil, Biden'ı protesto için 8 saat 32 dakika konuştu ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Başkan Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini oylatmamak için akşamdan sabaha kadar konuştu.

Biden'ın yetkileri geçici olarak Harris'e verilecek ABD Başkanı Joe Biden cuma günü Walter Reed Tıp Merkezi'nde rutin bir sağlık kontrolünden geçmeyi planlıyor. Biden'a yapılacak kolonoskopi esnasında başkanlık yetkileri geçici olarak Kamala Harris'e verilecek.