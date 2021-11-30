Türkiye Gazetesi

Seri katil Joseph Kallinger ve oğlunun satıcı gibi davranıp girdiği evde 8 kişiyi işkence yaparak korkunç bir şekilde öldürdüler. Olayların yaşandığı ev ise yıllardır alıcı bulamıyor. Alıcı bulsa bile kimse içinde huzurlu bir şekilde oturamıyor.

EVDEKİ 7 KİŞİYE KORKUNÇ ANLAR YAŞATTILAR

8 Ocak 1975 yılında öğlen saatlerinde Joseph Kallinger ve 13 yaşındaki oğlu Michael, satıcı gibi davranarak Leonia'da bulunan bir eve girdiler. Evdeki 7 kişiye işkence yapan baba ve oğlu, aileye korkunç anlar yaşattı. Evdeki Randi Romaine, Edwina Wiseman, Michael Wiseman, Retta Romaine Welby, Frank Welby, DeWitt Romaine ve Maria Fasching'i önce soyup sonra da jaluzi kablolarıyla bağladı.

EMİRLERİNE UYMAYANLARI ÖLDÜRDÜ

Evde bulunan 90 yaşındaki Blanch Smith'i kontrole gelen 21 yaşındaki hemşire Maria Fasching ise Kallinger'in emirlerine uymayı reddetti. Bunun üzerine de Fasching korkunç bir şekilde öldürüldü.

OĞLUYLA BERABER YAKALANDI

İşkenceye maruz kalan kişilerden biri, sürünerek dışarı çıkıp komşulardan yardım istedi. Ancak ekipler eve geldiğinde Kallinger ve oğlu kaçmıştı. Kalligner ve oğlu, olaydan birkaç gün sonra yakalandı. Kallinger müebbet hapis cezasına çarptırılırken, reşit olmayan oğlu ıslahevine gönderildi.

7 KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Ev, bu trajediden sonra tam 7 kez el değiştirdi. Ancak yaşanan olaylar nedeniyle kimsenin huzur bulamadığı ev bir kere daha satılığa çıkarıldı.

8 MİLYONA SATILMIŞTI

4 yatak odalı ve 3 banyolu ev en son şubat ayında 587.500 dolara (yaklaşık 8 milyon) satılmıştı. Korkunç ev satışa tekrardan çıkarılırken, halen isteyen veya teklif veren olmadığı belirtildi.

BİRÇOK SALDIRIYA UĞRADI

Kallinger'in oğlu 21 yaşında ıslahevinden çıktıktan sonra eyalet dışına taşınıp adını değiştirdi. Koruyucu aileler tarafından yetiştirilen Kallinger, yıllarca üvey babaları tarafından istismara maruz kaldı. Yıllarca kendine zarar vermek, demirle yakılmak, dışkı tüketmek ve aç kalmak gibi türlü işkenceye maruz kalan Kallinger, 9 yaşındayken de bir grup çocuğun da cinsel saldırısına uğradı.

KALP YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ

Tüm bunların bunalımıyla sorunlu bir kişiliğe sahip olan Kallinger, kendi çocuklarına da işkence yaptı. Korkunç eylemlerinin ardından hapishaneye gönderilen Kallinger, 1996 yılında kalp yetmezliğinden öldü.

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