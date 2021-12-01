ABD'nin Michigan eyaletinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi, saldırıyı yapan ise 15 yaşındaki bir çocuktu. Feci olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 6 kişi de yaralandı. Saldırı eyalete bağlı Detroit kentinin banliyö bölgesinde yer alan Oxford Lisesi'nde meydana geldi. Oakland County Şerif Ofisi şerif yardımcısı Michael McCabe, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.
SALDIRGAN 15 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK
Zanlının gözaltına alındığını ifade eden McCabe, lise ikinci sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirtti. Silahın ele geçirildiğini aktaran McCabe, okuldaki öğrencilerin ve personelin tahliye edildiğini kaydetti. Olay yerinde çok sayıda polis ve SWAT ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
ABD'de okula silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Knoxville kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda aralarında bir polis memurunun da olduğu çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.
Rusya'da okula silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberine göre; Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
ABD'de okula silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Michigan'da bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. 15 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
ABD'nin Michigan eyaletinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi, saldırıyı yapan ise 15 yaşındaki bir çocuktu. Feci olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 6 kişi de yaralandı. Saldırı eyalete bağlı Detroit kentinin banliyö bölgesinde yer alan Oxford Lisesi'nde meydana geldi. Oakland County Şerif Ofisi şerif yardımcısı Michael McCabe, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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