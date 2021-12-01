Almanya’nın Münih kentinde Donnersbergerbruecke tren istasyonundaki inşaat alanında patlama meydana geldiği bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Münih Polis Sözcüsü Peter Werthmann, olay yerinin güvenlik kordonuna alındığını ve ana hattaki tren seferlerinin durdurulduğunu söyledi.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise, inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın infilak ettiği ifade edildi.;
Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı çeyrek finalde destek bekliyor Almanya'da katıldığı Voice Of Germany (O Ses Almanya) yarışmasında çeyrek finale yükselen Zeynep Avcı, pazar günü canlı yayınlanacak olan çeyrek finalde sevenlerinden destek bekliyor.
Almanya’nın konuştuğu Türk kızı Zeynep Avcı’dan muhteşem bir yorum daha Almanya’da yayınlanan O Ses yarışmasında ilk turda söylediği ‘Yalan’ şarkısı ile tüyleri diken diken eden Türk yarışmacı Zeynep Avcı, Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ şarkısı ile izleyenleri bir kez daha mest etti.