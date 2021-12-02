Türkiye Gazetesi

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, "Aralık, Covid-19 Ayı" programında yaptığı açıklamada, 21 Kasım'da Nijerya ve Güney Afrika'dan başkent Akra'ya gelen kişilerde yeni varyanta rastlandığını açıkladı. Ülkede yaşayanlar arasında henüz Omicron vakası tespit edilmediğini aktaran Kuma-Aboagye, varyantın kuluçka döneminde olabileceğini söyledi.

GANA'DA COVİD'DEN BİN 209 KİŞİ ÖLDÜ

Kuma-Aboagye ayrıca Omicron varyantı nedeniyle Sağlık Bakanlığının yeniden zorunlu protokolleri etkinleştirdiğini ifade etti. Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 130 bin 920 kişide Covid-19'a rastlandı, bunlardan 129 bin 42'si sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1209 kişi hayatını kaybetti.



Mozambik'te Omicron varyantı tespit edildi İlk olarak Güney Afrika`da tespit edilen bir koronavirüs varyantı olan Omicron son olarak Mozambik'te tespit edildi.



Bakan Koca: Türkiye’de Omicron varyantı görülmedi Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapan Bakan Koca, şu ana kadar Türkiye'de Omicron varyantına rastlanmadığını söyleyerek, yeni tedbirler alınmasına gerek görülmediğini açıkladı.