Türkiye Gazetesi

Fransa'da Sarthe Valiliğinin 'radikal İslam'ı savunduğu' gerekçesiyle 6 ay boyunca Allonnes'deki camiyi kapatma kararı iptal edilmedi.

Caminin yöneticilerinin ülkede düzenlenen terör saldırılarını meşrulaştırdığı öne sürülen açıklamada, caminin terör saldırıların düzenlenmesini engellemek amacıyla kapatıldığı ileri sürülmüştü.

25 Ekim'deki kararın ardından cami yetkilileri ise kararın iptali için 12 Kasım'da Danıştay'a başvuru yaptı. 18 gün sonra Danıştay'dan "Sarthe Valiliği camiyi kapatarak ibadet özgürlüğünü ihlal etmedi" açıklaması geldi ve kararın iptal için yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ülkede 92 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 21'inin kapatıldığını belirtmişti. Paris yönetimi, ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

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