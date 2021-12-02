Türkiye Gazetesi

ABD’de yapılan yeni bir çalışmaya göre, şiddetli Covid-19 hastalığından sağ kurtulan hastaların, enfekte olmayan veya daha hafif semptomlar yaşayanlara göre bir sonraki yıl içinde ölme ihtimali iki kat daha fazla…

Frontiers in Medicine adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, ciddi koronavirüs enfeksiyonlarının uzun vadede sağlığa önemli ölçüde zarar verebileceğini göstererek aşılamanın önemini vurguluyor.

RİSK 65 YAŞIN ALTINDAKİ HASTALARDA ARTIYOR

Bununla birlikte, bilim adamları artan ölüm riskinin 65 yaşın altındaki hastalarda daha fazla olduğunu söyledi.

Çalışmanın başyazarı Florida Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arch Mainous, "Daha önce iyileşen ağır Covid-19 hastalarının sonraki altı ay içinde hastaneye yatırılma riskinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösteren bir çalışma yürüttük. Bulgularımız, ayrıca hastalığı yendikten sonraki 12 ay boyunca ölüm riskinin ikiye katlandığını gösterdi” dedi.

13 BİNİ AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, Florida Üniversitesi Hastanesi’nde PCR testi yaptıran 13 bin 638 hastanın elektronik sağlık kayıtlarını takip etti, 178 hasta şiddetli, 246 hasta hafif veya orta derecede semptomlar yaşadı, geri kalanı ise negatif test etti.

Çalışmaya dahil edilen tüm hastalar Covid-19’u yendi ve araştırmacılar onların sağlık durumlarını bir yıl boyunca takip etti.

Prof. Dr. Mainous, Covid-19’u şiddetli geçiren hastaların gelecek yıl içinde ölme şansının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirtti. Bu eğilimin özellikle, 65 yaşın altındakiler arasında daha yüksek olduğu görüldü.

Diğer taraftan, şiddetli Covid-19 mağdurlarında meydana gelen ölümlerin çoğu, hastalıktan kaynaklanan yaygın komplikasyonlarla bağlantılı değildi. Bu ölümlerin yüzde 80'i, tipik olarak virüsle ilişkili olmayan çok çeşitli nedenlerle meydana geldi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE GENEL BİR DÜŞÜŞE NEDEN OLUYOR

Çalışmanın yazarlarına göre bu durum, hastaların bağışıklık sistemlerinde onları savunmasız bırakan genel bir düşüş yaşadıklarını gösteriyor.

ŞİDDETLİ HASTALIKTAN KORUNMANIN TEMEL YOLU AŞI

​Mainous, "Artık Covid-19'un herhangi bir komplikasyona bağlı olarak ölüm riskini artırdığını bildiğimizden, şiddetli Covid-19 vakalarını azaltmak için daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Şansını denemek ve hastanede tedaviye gücenmek bu durumu engellemiyor. Bu noktada tavsiyemiz, ağır Covid-19 ataklarını önlemek için aşılama gibi önleyici tedbirlerin kullanılmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

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