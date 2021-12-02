Türkiye Gazetesi

Polonya-Belarus sınırında yasadışı göçmen krizi sürerken, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi göçmenleri kasıtlı olarak AB sınırına yığmakla suçlanan Belarus’a ilişkin yeni yaptırım paketini kabul etti. Yaptırımlar, Belaruslu muhalif sivil toplum örgütlerine baskı uygulayan kişi ve kurumları kapsarken, yaptırım uygulanacaklar listesinde toplam 17 kişi ve 11 kurum yer aldı. Bu kapsamda söz konusu kişilerin AB'ye girişine yasak getirilirken, kurumların AB’deki varlıkları ise donduruldu.

AB'nin Belarus'a yönelik bugün kabul ettiği yaptırım paketi ulusal havayolu şirketi Belavia'yı da kapsıyor. Karar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.



Rusya-Belarus sınırında gerilim artıyor: Lukaşenko hazırlık talimatı verdi Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın sınır hattına füze yerleştirmesi üzerine olası saldırgan ve yasa dışı eylemlere karşı hazırlık talimatı verdi.



Rusya'dan gövde gösterisi! Belarus ve Ukrayna sınırı yakınlarına balistik füze yerleştirdi Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus ve Ukrayna sınırına yakın Kaluga bölgesine balistik Yars füzesi yerleştirildiğini açıkladı. Rusya'nın sınıra füze yerleştirmesi Ukrayna'ya gözdağı olarak nitelendirildi.