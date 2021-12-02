Türkiye Gazetesi

Meksika'da yüzlerce vatandaş, su pompası tamiri çalışmalarının aksadığı gerekçesiyle belediyeyi bastı. Başkana duydujları öfkeyle belediye binasını ateşe veren şahıslar, 3 polis aracını da yaktı.



TAŞ VE SOPALARLA BELEDİYE BİNASINI BASTILAR

Meksika’nın Veracruz eyaletinde yer alan Calcahualco kentinde belediye başkanına öfkelenen halk belediye binasını bastı. Yaklaşık 100 kişiden oluşan grup, belediye başkanının su pompası tamiri çalışmalarını aksatmasını protesto etmek için belediye binasının önüne gelerek, belediye başkanıyla görüşmek istedi. Grup, başkan tarafından reddedilince taş ve sopalarla binayı bastı. Bazı belediye çalışanlarını darp eden öfkeli kalabalık, ardından belediye binasını ve önündeki üç polis aracını ateşe verdi.



"BELEDİYE BAŞKANI SÖZÜNÜ TUTMADI" İDDİASI

Olayın, vatandaşların yaşadıkları bölgede su pompasının arızalanması sonucu suya ulaşımlarının olmaması ve belediye başkanının söz verdiği halde 110 bin Peso (5 bin 160 dolar) maliyeti olan pompayı tamir etmemesi olduğu ifade edildi. Resmi makamlar, henüz olayla ilgili açıklama yapmadı.

Meksika'da vahşi infaz: Kartel, rakip çete mensubu 20 kişiyi öldürdü Suç oranlarının ve çeteleşmenin çok olduğu Meksika'da, 20 kişinin sorgulanıp infaz edildiği video kan dondurdu.

Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında çatışma: 16 ölü Meksika'nın Zacatecas eyaletinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğü açıklandı.

Meksika'da kanlı infaz: Kartel yine katliam yaptı Meksika'da uyuşturucu kartellerinin yaydığı şiddet bir türlü sona ermek bilmiyor. Ülke sık sık rakip çeteler arasında yaşanan çatışma ve infaz haberleriyle gündeme gelirken yetkililerin aldıkları önlemler yeterli gelmiyor.