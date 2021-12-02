Türkiye Gazetesi

ABD'de koronavirüsten can kayıpları artmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 135 bin 238 artışla 48 milyon 560 bin 280'e çıktı. Virüs nedeniyle son 24 saatte bin 865 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 782 bin 106'ya ulaştı.

İLK SIRAYI CALİFORNİA ALIYOR

California 5 milyon 87 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 341 bin vakayla Texas ve 3 milyon 730 bin vakayla Florida izledi. California can kaybında da 74 bin 561 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 928’e ulaştı, Florida'da ise 61 bin 548 oldu.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 74,8'ine en az bir doz, yüzde 63,2’sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 21,2’sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 233,6 milyon kişiye ilk doz, 197,4 milyon kişiye ikinci doz, 42 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.



ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 778 bin 653'e çıktı ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 6 artışla 778 bin 653'e yükseldi. California eyaleti vaka sayısı ve can kaybında ilk sırada.



ABD'de "Omikron" alarmı! ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüsün Omikron varyantının kaçınılmaz olarak ABD'yi de etkileyeceğini söyledi.