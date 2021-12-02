Türkiye Gazetesi

ABD'de koronavirüsün Omicron varyantına yakalananların sayısı 2'ye yükseldi. Minnesota Halk Sağlığı departmanı, ismi açıklanmayan erkek hastanın aşılı olduğunu ve virüsü hafif semptomlarla atlattığını açıkladı.

OMICRON'A YAKALANAN KİŞİ FUARA GİTMİŞ

Söz konusu kişinin, 19-21 Kasım'da New York’a seyahat ettiği ve Javit Center'daki bir fuara katıldığı bilgisi de paylaşıldı.

New York Valisi Kathy Hochul, bugün düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantı vakalarının er veya geç eyalette görülmesini beklediklerini söyledi. Hochul, Omicron varyantına hazırlıklı olduklarını kaydederek, Covid-19 aşılamaları devam ettiği sürece aşırı şekilde alarma geçmeye gerek olmadığını dile getirdi.

İLK VAKA CALİFORNİA'DA TESPİT EDİLDİ

ABD'de Omicron varyantına ilk kez dün California eyaletinde bir kişide rastlandığı açıklanmış, söz konusu kişinin 22 Kasım'da Güney Afrika'ya seyahat ettiği ve 29 Kasım'da testinin "pozitif" çıktığı kaydedilmişti.



ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 782 bini geçti ABD'de Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 865 artışla 782 bin 106'ya yükseldi.



Fransa’da ilk Omicron vakası Fransa’da Nijerya’dan dönen bir kişide omicron vakası tespit edildi.