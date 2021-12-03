Türkiye Gazetesi

Angela Merkel, 16 yıl sonra koltuğunu devrediyor. Merkel, başbakanlık görevini devretmesine günler kala Alman ordusu tarafından Zapfenstreich töreniyle onurlandırıldı.

16 YIL SONRA GÖREVİ DEVREDECEK

Merkel, Almanya'da görevi sona eren başbakanların, savunma bakanlarının ve generaller için düzenlenen askeri tören Zapfenstreich ile onurlandırıldı. Törende Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Merkel’den görevi devralması beklenen Olaf Scholz da yer aldı.



Törende konuşan Merkel, Alman ordusuna salgının zor koşulları altında bu töreni organize ettikleri için teşekkür etti. Başbakan olarak 16 yıl sonra görevine veda eden Merkel, yılların "olaylı ama aynı zamanda zorlu" geçtiğini ifade ederek, "Bugün önünüzde durduğumda, her şeyden önce minnettarlık ve alçakgönüllülük hissediyorum. Dünyayı diğerinin gözünden, kalbinizde mutlulukla görmeye devam etmeniz için sizi teşvik etmek istiyorum" dedi.



MERKEL'DEN GİDERAYAK MÜLTECİ MESAJI

Merkel, törene katılan halefi Scholz'a teşekkür ederek, “iyi şanslar” diledi. Merkel konuşmasında ayrıca, son yıllarda yaşanan önemli siyasi olaylardan, mali krizden, mülteci krizinden ve pandemiden bahsetti. Törende 2G+ (yani, aşılı veya iyileşmiş, artı negatif hızlı test) kuralı uygulandı.

Merkel: Mülteci konusunda İlerleme sağlanmazsa daha fazla yaptırım uygulanır Görev süresi dolmasına az bir zaman kalan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus’un mülteci konusunda ilerleme sağlanmazsa daha fazla yaptırım uygulanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından Merkel ile de bir araya geldi.

Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'i Huber Köşkü'nde ağırladı. İki lider, Türkiye ve Almanya ilişkilerini değerlendirmen önce birlikte Boğaz manzarasını izlediler. Erdoğan, Merkel'e İstanbul Boğazı'nı anlattı. Renkli görüntüler ise objektiflere takıldı.

Merkel bıraktı, partisi kaybetti Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren SPD, genel seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini aldı. Merkel'in partisinin adayı CDU Genel Başkanı yüzde 24,1 ile ikinci oldu. Seçimin galibi Scholz “Alman halkı Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberallere oy vererek koalisyonu belirledi. Halk, Hıristiyan Birlik partilerini de muhalefette istedi” dedi