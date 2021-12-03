Nijerya'nın Kaduna eyaletine bağlı Sabon Gari köyünde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler saldırı düzenledi. Kanlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de kaçırıldı. Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktardı.
Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi kaçırılmıştı. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde tecavüz suçluları hadım edilecek Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde çocuklara cinsel istismarda bulunanların hadım edilmesini öngören bir yasa yürürlüğe girdi.
Nijerya'da yemeğe tuz yerine yanlışlıkla gübre atıldı: 24 ölü Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yanlışlıkla gübre atıldığı belirtilen yemekten yiyen 24 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin tedavisi sürüyor.
Nijerya'da medreseden kaçırılan öğrenci sayısı 136'ya yükseldi Nijerya'nın Niger eyaletinde bulunan Salihu Tanko Medresesi'nden kaçırılan öğrencilerin sayısının 136 olduğu açıklandı.
Nijerya'daki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin kaçırıldığı bildirildi.
Nijerya'nın Kaduna eyaletine bağlı Sabon Gari köyünde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler saldırı düzenledi. Kanlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de kaçırıldı. Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktardı.
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