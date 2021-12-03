Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, abluka altına aldığı Batı Şeria'da yaptığı zulümlerle vicdanları yaralamaya devam ediyor. Batı Şeria'da Ağustos 2020'de işgalci devletin şehit ettiği 16 yaşındaki çocuğun naaşı, bir yıl sonra acılı aileye verildi.

CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Matar'ın ailesi, oğullarının cenazesini Ramallah'ın batısındaki Naalayn Askeri Kontrol noktasında İsrail ordusundan teslim aldı. Filistinli çocuğun cenazesi, Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine kaldırıldı. Matar'ın cenazesi, yarın Ramallah'a bağlı Deyr Ebu Meşal köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Filistinli 16 yaşındaki Muhammed Matar, 19 Ağustos 2020'de Deyr Ebu Meşal köyü yakınlarında İsrail askerlerince açılan ateşte gerçek mermiyle vurularak yaralanmıştı. Yaralı halde gözaltına alınan Matar, ertesi gün hayatını kaybetmiş cenazesi de İsrail makamlarınca alıkonulmuştu.

89 NAAŞ İSRAİL'DE BUZDOLAPLARINDA SAKLANIYOR

Filistin Şehit Cenazelerini Geri Alma Komisyonu Koordinatörü Hüseyin Şucaiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail 2016'da Filistinlilerin cenazelerini alıkoyma politikasına döndüğünden beri, hala 89 naaşı buzdolabında tutuyor. İsrail ayrıca uzun yıllardır 250 Filistinlinin naaşını da özel mezarlıklarda tutuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2019'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının esir takası görüşmelerinde pazarlık konusu yapılması için sürdürülmesine karar vermişti.

Avrupa Birliği'nden Filistin açıklaması: İsrail'n yaptıkları barışı baltalıyor İşgalci İsrail'in Kudüs, El-Halil, Ramallah ve Nablus'ta Filistinlilere ait evleri yıktırmasına yönelik Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. AB açıklamasında, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve barışı baltaladığını söyledi.

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