Türkiye Gazetesi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir işçi, ölümün eşiğinden döndü. Bir inşaatın en üst katında çalışan işçi, bir anda dengesini kaybetti. Ardından boşluğa düştü. İnşaat demirlerine takılan şahıs, metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtuldu. İşçiyi, arkadaşları vinç ve getirdikleri tahta yardımıyla binanın penceresinden içeri çekti.

İşçinin kurtarılma anlarına ait görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşçilerin arkadaşlarını kurtarmak için gösterdikleri çaba büyük takdir topladı.

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