Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının başında örnek ülkeler arasında gösterilen ve alınan önlemler ile ölüm/vaka sayısının artmasını önleyen Güney Kore'de endişe artıyor. Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Ajansı (KDCA) ülkede son 24 saatte 5.352 yeni koronavirüs vakası kaydedildiğini, 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkede Covid-19’dan toplam can kaybı sayısı 3.809’a, toplam vaka sayısı da 467 bin 907’e ulaştı. Ağır koronavirüs vakalarıyla birlikte hastaneye yatış oranlarının ciddi bir yükselişte olduğunu belirtilirken, 752 koronavirüs hastasının durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Güney Kore'de ayrıca 3 kişinin daha Omicron mutasyonu ile enfekte olduğu tespit edilirken, toplam Omicron vaka sayısının da 9'a ulaştığı açıklandı.

OMICRON'A KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda yeni mutasyonun yayılmasını önlemek için Güney Kore'ye gelen yolcuların 2 hafta zorunlu karantinada tutulacağı ve daha önce tam aşılı kişilere uygulanan muafiyetlerin de kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca insanların restoranlara, sinemalara ve diğer halka açık alanlara girişlerinde aşı kartlarını göstermelerinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Ülkede, pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak olan özel toplantılara getirilen kişi kısıtlamasıyla Seul’deki katılımlar 6, başkent dışındaki bölgeler ise 8 kişi ile sınırlandırılacak.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo Kyum, "4 hafta boyunca koronavirüs tedbirlerini sıkılaştırmaya odaklanacağız" ifadelerini kullanmıştı

SAĞLIK SİSTEMİ ZORLANIYOR

Güney Kore'de koronavirüs vakaları hükümet 'koronavirüs ile yaşam' politikasına geçene kadar 2 binin altında bulunurken, vakaların bu hafta ilk kez 5 bin sınırına ulaştığı ve sağlık sisteminin zorlandığı öğrenildi.

Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 91.7’si koronavirüse karşı tamamen aşılandı.

ABD'de ikinci Omicron vakası tespit edildi ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan bir kişinin, ülkede Omicron varyantına yakalanan ikinci kişi olduğu belirtildi.

Güney Kore'de korona vakası rekor seviyede Güney Kore'de doğrulanan günlük koronavirüs vaka sayısı salgın başından bu yana ilk kez 5 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı.

İngiltere Omicron vakası artıyor İngiltere’de Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3’e yükseldi.