Türkiye Gazetesi

Görenleri hayrete düşüren görüntüler Nepal'den geldi. Bajura Havaalanında Tara Air'e ait bir uçağın lastiği patladı. Llastiği patlayan uçak, yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarıldı.

Nepalli Gazeteci Sushil Bhattarai, Twin Otter tipi uçağın pistin ortasında kaldığını, uçağın pisti işgal etmesinin ardından yolcuların ve güvenlik görevlilerinin uçak krizini çözmek için bir araya geldiğini aktardı.



Görüntüler sosyal medyada 55 binden fazla görüntüleme ve tonlarca yorum aldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sosyal medyada viral olan görüntüler en çok paylaşılanlar ve konuşulanlar arasına girerken, havaalanında lastiği patlayan uçağı pist dışına taşıyacak herhangi bir aracın bulunmadığı öğrenildi.

Tara Air tarafından yapılan açıklamada ise olay doğrulanırken, uçağın Simkot Havaalanından kalktığı ve daha sonra lastiğinin patladığı bilgisi paylaşıldı.

Nepalgunj'dan gelen başka bir uçak ve mühendislerin yardımıyla lastiği patlayan uçağın tamir edildiği duyuruldu.

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