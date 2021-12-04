Türkiye Gazetesi

İran'da koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2.157 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 463'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 131 bin 356'ya yükseldiği ülkede, 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 124'e çıktı. Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3.278 Covid-19 hastası tedavi görüyor.

48 MİLYON KİŞİ ÇİFT DOZ AŞI OLDU

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 993 bin 567 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 47 milyon 929 bin 171 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 220 bin 439 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı. Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 107 milyon 143 bin 157 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 2 şehir 'yüksek riskli' anlamına gelen 'kırmızı' kategoride, 9 şehir 'orta riskli' olan 'turuncu', 153 şehir 'düşük riskli' olarak belirlenen 'sarı' ve 284 şehir 'risksiz' olarak ifade edilen 'mavi' kategoride yer alıyor.

DSÖ: Mart ayına kadar Avrupa’da salgında 700 bin can kaybı daha yaşanabilir Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde koronavirüs vaka ve can kayıplarının artış gösterdiği Avrupa ülkelerinde, Mart ayını işaret ederek 700 bin can kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de koronavirüsten can kaybı 766 bine dayandı ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 492 artışla 765 bin 929’a yükseldi. California can kaybında 73 bin 299 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas'ta 73 bine, Florida'da 61 bine yaklaştı.