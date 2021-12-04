Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı, patlamanın ardından kül ve duman püskürtmeye devam ediyor. Lumajang bölge başkan yardımcısı Indah Masdar, düzenlediği basın toplantısında patlamanın ardından 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 kişinin de yanıkları olduğunu bildirdi.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto ise yetkililerin tahliye çadırları kurduğunu, ancak yoğun duman nedeniyle tahliyelerin zorlaştığını aktardı. Patlamada ayrıca yaklaşık 30 bina ve 1 köprüde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yanardağda en son Ocak ayında patlama meydana gelirken, can kaybı yaşanmamıştı.

40 gündür devam ediyor: La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını İspanya’nın La Palma Adası’na turist akını. 40 gündür aktif olarak lav püskürten yanardağı görmek isteyen turistler, adaya akın etti. Ada yetkilileri ise gelen ziyaretçiler için otobüs seferleri düzenledi.

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda 3 patlama! Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda üç ayrı patlama meydana gelirken, yanardağdan çıkan küller nedeniyle çevredeki vatandaşlar uyarıldı.

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ patlamaları denize ulaştı! İspanya’da Kanarya Adaları’na bağlı olan La Palma Adası’nda bulunan Cumbre Vieja Yanardağı 50 yılın ardından aktif duruma geçti. 19 Eylül’den bu yana aktif olan yanardağın lavları 9 gün sonra denize ulaştı.