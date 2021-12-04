Türkiye Gazetesi

Sebha Emniyet Müdürlüğü Suç İnceleme Dairesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Aralık'ta yapılan inceleme sonucu 5 cesedin birlikte, birinin de ayrı bir mezarda olmak üzere 6 kişinin naaşının tespit edildiğini belirtti.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, kente 30 kilometre uzaklıktaki Barak el-Şati adlı bölgede toplu mezara rastladı. Cesetlerin kimlikleri ya da konuya ilişkin başka bilgi verilmedi.

Trablus'ta meşru yönetime karşı savaşan darbeci asker Halife Hafter'in kontrol ettiği bölgelerde tespit edilen toplu mezarlardan naaşların çıkarılma işlemleri devam ediyor.

Sebha kenti, halen Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolünde bulunuyor.

Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şimdiye kadar 250'yi aşkın cesede ulaşılırken bunlardan 70'e yakınının kimliği belirlendi.

Terhune'de yine toplu mezar bulundu Geçen yıl Haziran ayında diktatör Hafter'in elinden kurtarılan Libya'nın Terhune kentinde yine toplu mezar bulundu.

Ukrayna’da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu Ukrayna’nın sahil kentlerinden Odessa’da eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu.

Kanada'da bir toplu mezar daha bulundu Kanada'da toplu mezarlara bir yenisi daha eklendi. Yine bir misyoner okulu yanında onlarca kemik bulundu.