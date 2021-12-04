İşgal altındaki Kudüs’te İsrail barbarlığı devam ediyor.
İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı yakınlarında 1 Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi’ye bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla 1 Filistinliyi sokak ortasında vurarak öldürdü.
Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine sosyal medyada öfkeye neden öldü.
İşgalci İsrail şehit ettiği Filistinli çocuğun cenazesi bir yıl sonra teslim etti Geçen yıl işgalci İsrail askerlerince vurularak şehit edilen 16 yaşındaki Filistinli Muhammed Matar'ın cenazesi bir yılı aşkın süre sonra ailesine teslim edildi.